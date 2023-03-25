Kuzey Irak'tan Türkiye'ye petrol akışı durduruldu

Kuzey Irak'tan Türkiye’ye petrol sevkiyatı durduruldu. Kararın, Irak hükümetinin Türkiye’yle arasındaki anlaşmazlığa dair devam eden bir davayı kazanması üzerine alındığı belirtildi.

VOA'da yer alan habere göre Bağdat yönetimi, Türkiye’nin Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle yaptığı sözleşmenin Irak hükümetiyle arasındaki anlaşma kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Türkiye, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’yle yaptığı sözleşmeyle bölgeden Ceyhan limanına petrol sevkiyatı gerçekleştiriyordu. Bağdat yönetimi bölgesel yönetimin yaptığı petrol satışının Irak anayasasına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını ifade ediyordu. Hattan günde 450 bin varil petrol akışı sağlanıyordu ancak sevkiyat durduruldu.

Reuters'a konuşan bir sektör yetkilisi, Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin Irak’ın başvurusu lehine karar verdiğini ve Kuzey Irak’ın Bağdat’tan izin almadan Türkiye’ye yaptığı satışın durdurulmasına hükmettiğini söyledi. Aynı kaynak Türkiye’nin daha önce mahkemenin alacağı karara uyacağını Bağdat yönetimine bildirdiğini de iletti.

Türk yetkililerin Kuzey Irak’tan gelen petrolün Ceyhan’dan gemilere yüklenmeyeceğine dair yazılı bir doküman verdikleri de öne sürüldü.

Bu hafta Irak’tan bir delegasyonun Türkiye’yi ziyaret ederek Enerji Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerde bulunacağını belirtiliyor.