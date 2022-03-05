Rusya: 'Batı'nın Ukrayna'ya verdiği Stinger'lar teröristlerin eline geçebilir'

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekâtı öncesinde Ukrayna'ya askeri donanım taşıyan 50'ye yakın Batı uçağının indiğini söyledi.

Moskova'dan yapılan açıklamada "Geçen ay Ukrayna'ya 2 bin ton modern silah, mühimmat ve koruyucu ekipman teslim edildi" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı Stinger sistemlerinin "teröristlerin eline geçebileceğini" söyledi.

Bakanlık, Ukrayna'nın batısında yüksek hassasiyetli silahların pompalanmasının sivil havacılığa tehdit oluşturduğunu ekledi.

The Washington Post gün içerisinde yayınladığı bir yazıda, ABD'nin Rusya operasyonu öncesinde 2021'den beri Ukrayna'ya silah sevkiyatını artırarak Ukrayna'yı 'hibrit' savaşa hazırladığını yazmıştı.