Rusya, Avrupa Konseyi'nden çıktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın resmi olarak Avrupa Konseyi’nden çıktığını, ancak konsey üyeleriyle işbirliğine açık kaldığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, “Rusya, Avrupa Konseyi’nden ayrılmasına rağmen, örgüt üyeleriyle, karşılıklı çıkar arz eden konularda ve katılımı sürdürmeye karar verdiğimiz sözleşmeler çerçevesinde, pragmatik ve eşit işbirliğine açık kalıyor” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, sorumluluğun Rusya’yı bu adıma zorlayanlara ait olduğu belirtildi.

Çıkarılması için yapılacak oylamaya 2 saat kala, Rusya, konseyden ayrıldığını duyurdu.