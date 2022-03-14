Ukrayna, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasını talep etti

Videokonferans yoluyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal çıkarılmasını talep etti.

Şmihal yaptığı konuşmada "Yaptırım politikasının çok önemli parçalarından biri de Rus kamu personeline yaptırım uygulanmasıdır. Birçok kişi bu barbar savaşa oy kullanarak destek verdi. Tüm ülkelerden ve iş sahalarından Rusya’nın çocukları ve kadınları öldüren, savaş suçu işleyen bütçesini finanse etmelerini durdurmalarını isteyeceğiz. Tüm bankalardaki döviz hesapları dondurulmalı. En önemlisi de Sberbank’a uygulanan yaptırımların devam ettirilmesidir" dedi.

AKPM Başkanı Tiny Kox, Şmihal’in konuşmasının ardından "modern tarihte ilk kez" bir üye devletin dışlanıp dışlanamayacağının inceleneceğini belirterek, konunun ilerleyen saatlerde ve yarın tartışılacağını aktardı. (İHA)