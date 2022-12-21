Rusya askerlik yaşını yukarı çekmeye hazırlanıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin toplam personel sayısının 1,5 milyon askere çıkarılması da dahil olmak üzere bir dizi önlem önerdi. Şoygu, askeri personelin 695 bin kadarının sözleşmeli asker olacağını kaydetti.

Bakan ayrıca Rusya'daki asgari askerlik yaşını 18'den 21'e "kademeli olarak" çıkarmayı ve azami yaşı 30'a yükseltmeyi teklif ederken, aynı zamanda tüm askere alınan kişilere, askerliğin ilk gününden itibaren orduyla sözleşme imzalama fırsatı sunulması gerektiğini kaydetti.

Şoygu'nun kaydettikleri doğrultusunda ordunun personel sayısının yüzde 30 artması ve 20 yeni tümenin konuşlandırılması öngörülüyor.

Putin'den onay

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığı'nın ordunun boyutunu artırma ve zorunlu askerlik yaşını yükseltme girişimini desteklediğini beyan etti.

Savunma Bakanlığı'nın yıl sonu yönetim kurulu toplantısında konuşan Putin, "Rus yetkililerin geçmişteki hataları tekrarlamayacağını" ve "ülkenin ve ekonominin militarize olmayacağını" ekledi.