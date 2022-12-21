Putin: NATO’nun askeri potansiyelinin neredeyse tamamı Rusya’ya karşı kullanılıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanlığı’nın genel kurul toplantısı sırasında, “Başlıca NATO ülkelerinin neredeyse hepsinin askeri potansiyeli ile olanaklarının bugün aktif bir biçimde Rusya’ya karşı kullanıldığını hepimiz biliyoruz. Buna karşın (Ukrayna’daki) askerlerimiz Rusya için cesaretle ve kararlılıkla savaşıyorlar” dedi.

Sputnik'in haberine göre Putin “Özel askeri operasyon sırasında bize karşı kullanılan NATO güçleriyle ilişkili tüm bilgiler malumumuz. Bu bilgilerin hepsi elinizde ve bunların hepsi çok iyi analiz edilip birliklerimizin savaşma potansiyelinin yükseltilmesi adına kullanılmalı" dedi.

Ukrayna’daki Rus güçlerinin "özel askeri operasyon kapsamında belirlenmiş olan görevlerini birbiri ardına yerine getirdiklerini" belirten Putin “Bu görevler kuşkusuz Rusya Federasyonu’nun topraklarının tamamında yerine getirilecekler, bu topraklara yeni bölgeler de dahil. (Bu bölgelerde yaşayanlar da dahil) vatandaşlarımızın güvenli bir biçimde yaşamalarını sağlayacağız” diye konuştu.

Putin, “Ordumuzun silahlı güçleri ve askeri olanakları sürekli olarak ve her geçen gün büyüyor. Bu süreci muhakkak genişleteceğiz” dedi.