Rusya: Afganların herhangi bir ülkeye gidebilmeleri için uçak temin etmeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Perşembe günü yaptığı açıklamada, ülkeyi terk etmek isteyen Afgan vatandaşlarını tahliye etmek için sivil uçak sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

"Şu anda Kabil havaalanında gördüğümüz durum ve bazı Batılı ülkeler diplomatlarının, askerlerinin ve sivillerinin Afganistan'dan tahliyesini ayarlayamamaları ışığında, kendileriyle işbirliği yapan Afgan vatandaşları hakkında hiçbir şey söylememekte" diyen Zaharova, Afgan vatandaşlarının yüzüstü bırakıldığına işaret ederek şöyle konuştu:

"Afganistan'da insani durumun daha da kötüleşmesini önlemek için, ülkeyi terk etmek isteyen ancak imkanı olmayan ailelerin uçuşlarını sağlamak için Rus sivil havacılığının hizmetlerini sunmaya hazırız."

Zaharova, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda Afganın, onları kabul etmek ve ağırlamakla ilgilenecek yabancı ülkelere gitmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü , "Afganistan'daki yeni yetkililerin temsilcileri, Rus sivil uçaklarının Kabil'e gelişi ve ayrılmasının önünde hiçbir temel engel bulunmadığına dair bize güvence verdi. Uçakların, mürettebatın ve yolcuların güvenliği garanti ediliyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın son birkaç gündür yaşanan gelişmeler nedeniyle Kabil havaalanında sıkışmış olabilecek Rus vatandaşları hakkında bilgisi olmadığını söyledi.