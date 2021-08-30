Rusya, Afganistan’dan tahliyeler için liste oluşturuyor

Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği, Afganistan’dan ayrılmak isteyenler için liste oluşturulmaya başlandığını duyurdu.

Sputnik'in aktardığına göre, Rusya’nın Kabil Büyükelçiliği’nin Twitter’daki açıklamasında, Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşlarının, Rusya’da oturum izni olanların ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişilerin katılabileceği belirtildi.. Açıklamaya göre Rusya’ya düzenlenecek tahliye uçuşlarına Rus vatandaşları, Rusya’da oturum izni olanlar ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ-Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan) ülkelerinden kişiler katılabilecek.

Ülkeden ayrılmak isteyen kişilerin kimlik belgelerinin kopyalarını büyükelçiliğe göndermesi gerektiği belirtildi. Uçuşların ne zaman gerçekleştirileceği hakkında henüz bir bilgi verilmedi.

Afganistan’dan 26 Ağustos’ta 360 Rus, 38 KGAÖ ve Ukrayna vatandaşının tahliye edildiği bilgisi verilmişti.