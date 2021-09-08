Rusya Acil Durumlar Bakanı tatbikat sırasında yaşamını yitirdi

Rusya Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçev’in Kuzey Kutup Bölgesi’de yaşanabilecek acil durumlara karşı düzenlenen bir tatbikat sırasında, birisini kurtarmaya çalıştığı sırada yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Telegram kanalından açıklama yapan Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, “Ziniçev ve bir operatör kıyının kenarında duruyor. Operatör kayıp suya düşüyor. Yanlarında başkaları da bulunuyor. Ancak kimse daha neler olup bittiğini anlamadan Ziniçev adamın arkasından suya atlıyor ve bir kayaya çarpıyor. Onu kurtarmaya çalışırken hayatını kaybediyor. Huzur içinde yat” ifadelerini kullandı.