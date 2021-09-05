G7 dışişleri bakanları Rusya ve Çin'i Afganistan konulu toplantıya davet edecek

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu Motegi Pazar günü yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin dışişleri bakanlarının önümüzdeki hafta bir toplantıda Afganistan'daki durumu tartışacaklarını söyledi.

Japon televizyon kanalı NHK'ya verdiği demeçte bu toplantıya Rusya ve Çin'in de katılmasını istediklerini ifade etti.

Motegi'ye göre, bu zirve 8 Eylül gibi erken bir tarihte gerçekleşebilir. Bakan, "Afganistan'daki durumu tartışmak için G7 önümüzdeki hafta dışişleri bakanları düzeyinde görüşmeler yapacak. Rusya, Çin ve diğer [ülkelerden] temsilcilerin de katılması gerekecek." ifadelerini kullandı.

Motegi, böyle bir toplantıya Rus ve Çin heyetlerinin katılımının önemini vurguladı. Çünkü Motegi'ye göre bu iki ülke "Afganistan üzerinde belirli bir etkiye sahip" olma özelliği taşımakta.

Motegi, 20'den fazla ülkeden diplomatları bir araya getirecek olan zirvenin ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken tarafından çevrimiçi olarak düzenleneceğini ifade etti.

ABD'nin askeri personelini ülkeden çekeceğini açıklamasının ardından Taliban Afganistan'ın kontrolünü yeniden ele geçirdi.

15 Ağustos'ta Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden yüklü bir miktar parayla kaçtı ve Taliban güçleri hiçbir direnişle karşılaşmadan Kabil'e girdi. Taliban yönetimine karşı çıkan güçler, cihatçı komutan Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud'un liderliğinde Pençşir Eyaletinde direniş başlattı. Kendisini "geçici devlet başkanı" ilan eden eski Cumhurbaşkan Yardımcısı Amrullah Salih, ülkeyi bu direnişe destek vermeye çağırdı.

Taliban hükümetine dahil olmak isteyen direnişçiler ve Taliban arasındaki müzakerelerin çökmesinin ardından Kabil'i elinde tutan şeriatçı örgüt, Pençşir'deki cihatçılara saldırı başlattı.