Pençşir'deki cihatçılar yaklaşık 600 Taliban militanını öldürdüklerini söyledi

Afganistan'ın kuzeydoğudaki Pençşir eyaletinde Taliban'a karşı savaşan cihatçı direniş güçleri, Cumartesi günü Taliban'dan üyesi yaklaşık 600 militanı öldürüldüğünü söyledi.

Cihatçı direniş güçlerinin sözcüsü Fehim Daşti, "Sabahtan bu yana Panjshir'in çeşitli bölgelerinde yaklaşık 600 Taliban teröristi tasfiye edildi. 1000'den fazla Taliban militanı yakalandı veya teslim oldu" dedi.

Sözcü, Taliban'ın diğer Afgan eyaletlerinden malzeme temininde sorun yaşadığını da sözlerine ekledi.

Pençşir, eski Afgan mücahit Ahmed Şah Mesud'un oğlu Ahmed Mesud ve kendisini geçici devlet başkanı ilan eden eski Başkan Yardımcısı Amrullah Salih tarafından yönetilen Ulusal Direniş Cephesi'nin kontrolünde bulunuyor.

Taliban: Mayınlar yüzünden ilerleyemiyoruz

Öte yandan ülkenin büyük kısmını elinde tutan şeriatçı örgüt Taliban'dan bir kaynak El Cezire'ye verdiği demeçte Pençşir'in başkentine yönelik saldırıda kara mayınları yüzünden "yavaşladıklarını" söyledi.

Başkent Bazarak'ın yanı sıra valilik konutuna giden yola mayın döşendiği öne sürüldü.

El Cezire'nin kaynağına göre, Taliban saldırısı ve mayın temizleme aynı anda yapılıyor.

Mesud liderliğindeki Ulusal Direniş Cephesi Taliban'la yaptığı müzakerelerde kurulacak kabinedeki koltukların yüzde 30'unu talep etmişti. Müzakereler kısa sürede çökünce cihatçı örgüt Taliban, bölgeyi kontrol altına almak için saldırı başlattı.