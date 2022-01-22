Rusya: ABD’nin Ukrayna açıklamaları propaganda bülteni niteliğinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cenevre görüşmelerinin arifesinde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna'daki politikasına ilişkin bir bülten yayınlamasının "açık bir provokasyon" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Cenevre'de dün bir araya gelmişti.

Zaharova kişisel Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD'nin yayınladığı bültenin "bağlamdan kopuk ayrı senaryolar temelinde şekillendiğini" ve "gerçeklikle hiçbir ortak yanı olmayan yaklaşımlar" olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nca Rusya’nın Ukrayna'yla ilgili politikası hakkında "Gerçekler ve Yalanlar: Rusya’nın Ukrayna dezenformasyonu" başlıklı bir bülten yayımladı. Söz konusu bültende Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini tehdit ettiği ve ABD'nin Ukrayna'yı krize sürükleyen taraf olmadığı öne sürüldü.

Telegram hesabından yaptığı açıklamada Zaharova, “Rusya ile ABD arasında Cenevre’de yapılan görüşme öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın ‘Ukrayna hakkındaki politikası’yla ilgili bir başka propaganda bülteni yayınladı” ifadelerini kullandı. Zaharova, “Ortaya bir beceriksizlik çıkmış. Muhattaplarımızın onlarca yıldır hep yaptığı gibi” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ysa yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz Saray ve Batılı müttefikleri, durup Rus belgelerinde sorulan soruları esaslı bir şekilde yanıtlamaya odaklanmak yerine, ülkemizi bir 'saldırgan', 'uygar Avrupa'nın düşmanı' ve 'uluslararası istikrara dönük tehdit' olarak gösteren son derece zararlı bir dezenformasyon ve propaganda kampanyası başlattı. Bütün bunlar, iç ekonomimizi kurutmak ve Rusya'ya sistematik bir meydan okumayı sağlamlaştırmak için belirlenen sürekli 'acı' yaptırım tehditleriyle birleşiyor" dedi.

Açıklamada, "[ABD Dışişleri Bakanlığı'nın] Cenevre'deki görüşmelerden hemen önce bu tür 'eğitim yönergeleri' yayınlaması gerçeğine açık bir provokasyondan başka bir şey denilemez" ifadeleri kullanıldı.