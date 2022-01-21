Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna krizi açıklaması: Arabulucu olabiliriz

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulundu.

"İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" diyen Erdoğan, "Burada bir huzursuzluğun doğmasını Türkiye olarak bizler kabul etmiyoruz. Rusya ile ilişkilerimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Biz bölgede barışın egemen, hakim olmasını istiyoruz, bunun için de üzerimize ne düşerse bunu yapmaya hazırız. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Bu arada belki Sayın Putin'le telefonla ama belki bir Moskova ziyareti olabilir. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın hakim olmasına biz arabulucu olabiliriz" ifadesini kullandı.

Salgına ilişkin kendisine yöneltilen bir soruya da yanıt veren Erdoğan, "Her geçen gün daha iyiye gidiyoruz ama üç M bizim için önemli. Sonra niye böyle oldu dememek lazım. Omicron daha da olumlu istikamette gelişmelere vesile oluyor. Hastanelerde durum pozitif" ifadesini kullandı.