Lavrov-Blinken görüşmesi planlanandan daha kısa sürdü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken arasındaki görüşmeler Cenevre'de sona erdi.

Bir buçuk saat süren görüşmeler, planlanandan daha az sürdü.

TASS'ın haberine göre Lavrov ve Blinken'in ayrı basın toplantıları düzenleyecek.

İsviçre’nin Cenevre kentinde ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, söz konusu görüşmeden beklentilerine ilişkin, “Cenevre’deki bu görüşmenin yararlı olacağını düşündük, zira tekliflerimizin hepsine somut yanıtlar hazırlamanız ve varlarsa kendi karşı tekliflerinizi sunmanız konusunda size yardımcı olacağını umuyoruz” dedi.

Görüşmeler President Otel'de yapıldı. Bu Lavrov ve Blinken arasındaki üçüncü görüşme oldu.

Görüşmelerin ana konusu, Rusya'nın güvenlik garantisi önerileriydi.

Lavrov'dan açıklama

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, "ABD, önümüzdeki hafta güvenlik taleplerimize yazılı yanıt verecek" dedi.

Lavrov "Buradaki çaba aslında her bir ayrıntıya girme çabası. Ama bunun şu anda faydalı olacağı konusundan emin değilim. Doğru yolda mıyız değil miyiz, onu şu anda söylemem ama yazılı olarak ABD'nin bizim sorduğumuz sorulara cevabını aldıktan sonra değerlendirme yapacağız" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov "Putin her zaman Biden ile temas kurmaya hazır" açıklamasında bulundu.

"NATO, Rusya'ya karşı çalışıyor. Bu nedenle Rusya, NATO'nun doğuya ilerlemesine karşıdır" diyen Lavrov "Rusya'nın güvenlik garantilerine cevap almasından sonra Dışişleri Bakanları düzeyinde temaslar planlanıyor" ifadelerini kullandı.

Blinken'den açıklama

"ABD ve ortakları prensiplerini korumakta kararlı" diyen Blinken "Rusya'nın eylemleriyle ilgili endişelerimizi ilettik" açıklamasında bulundu.