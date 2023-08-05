Rusya ABD'nin insansız hava aracına savaş uçağıyla müdahale etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinde insansız hava aracına yönelik önleme uçuş yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ABD’ye ait bir insansız hava aracının Rusya’nın Karadeniz üzerindeki karasularını ihlal etme girişiminde bulunduğu bunun üzerine de bir Su-30 savaş uçağının havalanarak bölgeye gönderildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, insansız hava aracının ABD ordusuna ait bir MQ-9A tipi gözlem aracı olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca Rus savaş uçağının yaklaşması sonucu ABD’ye ait insansız hava aracının bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Mart ayında ABD, Karadeniz üzerinde Rus jetleri tarafından bir insansız hava aracının düşürüldüğünü duyurmuş ve buna ait görüntüleri yayınlamıştı.