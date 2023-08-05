Karadenizde 'gemi dalaşı': Rusya bir insansız deniz aracını imha etti

Rusya'nın Kırım Cumhuriyeti'nin Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev, Sivastopol açıklarında tespit edilen bir insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, öğle saatlerinde Sivastopol açıklarında insansız deniz aracı tespit edildi. Vali Razvojayev, bunun üzerine Balaklava'dan plajlara yapılan tekne seferlerinin askıya alındığını duyurdu.

Kısa süre sonra yeniden açıklama yapan Razvojayev, insansız deniz aracının Karadeniz Filosu tarafından imha edildiğini belirtti.

Rusya, sabah saatlerinde Kerç Boğazı'nın güneyinde "Sig" adlı Rus tankerine saldırı düzenlendiğini açıklamış ve saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Ukrayna'dan resmi bir açıklama gelmedi fakat ülke basınında saldırının Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) operasyonu olduğunu iddia etmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Rusya Ukrayna'yı Karadeniz'de sivil nakliye gemilerine insansız deniz araçlarıyla saldırı girişiminde bulunmakla, Ukrayna Rusya'yı Tuna Nehri bağlantılı limanlarına saldırmakla suçlamıştı.