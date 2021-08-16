Rusya: ABD, Kabil'deki insan hakları ihlallerine neden ses çıkarmıyor?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington'un Afganistan başkenti Kabil'deki insan hakları ihlallerine ve Afgan vatandaşların Kabil Havalimanı'nda tahliye için yardım talep etmelerine ses etmemesine tepki gösterdi.

Telegram kanalından açıklama yapan Zaharova, "Kabil'de insan hakları açısından yaşananlar Beyaz Saray'a göre ne anlama geliyor, siz bir şey duyuyor musunuz? Normalde ülkeler hakkında saat başı, yemek arası vermeden açıklama yaparlar. Acılara son verme çağrısı yaparlar, hukuksuzluktan sorumlu olanlara karşı acil tedbir kararları alırlar, yaptırımla tehdit ederler ve kitlesel ve sosyal medya verilerini referans alırlar" dedi.

Zaharova, "Kabil'deki görüntüler canlı yayınlanmış gözüküyor. Görüntülerde Afganların uçaklara akın ettiği ve yıllarca kendilerine müttefik olarak yardım değil güvence teminatı veren Washington'a talepte bulunduğu görülüyor. Şimdiyse sessizlik var. Yazıcı mı bozuldu yoksa 'sorumlu' birini mi arıyorlar?" diye konuştu.

Günün erken saatlerinde Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan yüzlerce kişinin uçaklara akın ettiği görüntüler paylaşılmıştı. Görüntülerde otomatik silah sesleri geliyordu.