Rusya: ABD istihbaratı diplomatlarımızı işe almaya çalışıyor

Rusya'nın Washington Büyükelçiliği, ABD istihbarat birimlerinin Rus diplomatları işe almak için düzenli olarak girişimlerde bulunduğunu öne sürdü.

Telegram kanalından açıklama yapan büyükelçilik, işe alım girişimlerinin cep telefonları aracılığıyla yapıldığını söyledi. Açıklamada, diplomatlara işbirliği yapma karşılığında günlük sorunları çözme teklifi edildiği iddia edildi.

Açıklamada, "Yerel istihbarat kurumlarının bizi hainliğe ikna etme, ABD'de çalışan Rusların dengesini bozma ve evden uzakta edindiğimiz diplomatik görevlerimizi etkili bir şekilde yapma fırsatını vermeme arzusu meşru bir reddedişe yol açıyor. Aramızda bir hain yok. Diplomatlar ABD kanunlarını sıkı bir şekilde takip ediyor ve Rusya'nın ulusal çıkarlarını koruyor. Rusofobi'nin Rusya-ABD ilişkilerini tamamen yok etmesini engellemeye çalışıyor" denildi.