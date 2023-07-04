CIA direktörü: Putin'e karşı hoşnutsuzluk bizim için tarihi fırsat

CIA direktörü William Burns, Rusya'da Ukrayna'daki savaş nedeniyle yaşanan iç karışıklıkların "Putin hükümetini yıkmak üzere ajan alımı yapmak için tarihi bir fırsat" olduğunu söyledi.

İngiltere'deki Ditchley Vakfı'nda yapılan bir derste konuşma yapan Burns, "Savaşa dair hoşnutsuzluk, sabit devlet propagandası yürüten ve baskı yöntemleri uygulayan Rus yönetimini kemirmeye devam edecek. Bu hoşnutsuzluk CIA'daki bizler için, nesilde bir kez karşılaşılan bir fırsat yaratıyor. Bu fırsatı heba etmeyeceğiz" dedi.

CIA'nin Rusya yönetimi ve ekonomisine dair istihbarat almak üzere subay, hükümet yetkilisi ve bilim insanları alımı yapmak için Mayıs ayında Telegram kanalı açtığını söyleyen Burns, "İlk haftada 2,5 milyon kez görüntülendik, iş yapmaya çok açığız" diye konuştu.