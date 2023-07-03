Hedefte o vardı: Şoygu'dan Wagner isyanı sonrası ilk açıklama

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, özel askeri şirket Wagner’in ayaklanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Şoygu, “Bu planlar her şeyden önce Rusya ordusu personelinin yeminlerine ve askeri görevlerine sadık kalmış olmaları sayesinde başarısız oldu” dedi.

Şoygu, Wagner’cilerin ayaklanmasının, Ukrayna’da sürdürülen özel askeri operasyonda yer alan düzenli ordu birliklerinin eylemleri üstünde bir etkisi olmadığını söyledi. Rusya Savunma Bakanı, “Askerlerimiz cesaretle ve özveriyle kendilerine verilen görevleri yerine getirmeye devam ettiler” ifadelerini kullandı.