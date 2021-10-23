Rus ve Çin savaş gemileri Batı Pasifik'te ilk kez ortak devriye gezdi

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Cumartesi günü bildirdiğine göre, Rus ve Çin savaş gemileri 17-23 Ekim tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nun batı kesiminde ilk ortak devriyeyi gerçekleştirdi.

Bakanlık, "Ortak devriye görevi, Rusya ve Çin'in devlet bayraklarını göstermek, Asya-Pasifik bölgesinde barış ve istikrarı korumak ve ayrıca her iki ülkenin deniz ekonomik faaliyetinin tesislerini korumaktı. Devriye sırasında, savaş gemileri grubu Sugaru Boğazı'ndan ilk kez geçti" dedi.

Söz konusu boğaz Japonya'da bulunurken uluslararası su kabul ediliyor.

Gemilerin bin 700 deniz mili katettikleri aktarıldı.