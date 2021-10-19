Çin ve Rusya savaş gemileri Japon boğazından geçti

Japonya hükümeti, Çin ve Rusya donanmasından 10 geminin ana karayı kuzeydeki Hokkaido adasından ayıran Tsugaru Boğazı'ndan geçtiğini ve bu gemileri takibe aldığını açıkladı.

Japonya Kabine Baş Sekreteri Yardımcısı Yoşihiko Isozaki, "Hükümet, Çin ve Rusya donanmasına ait gemilerin Japonya etrafındaki faaliyetlerini yakından takip ediyor. Japon suları ve hava sahası çevresindeki gözlem faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

Çin'le Japonya arasında Doğu Çin Denizi'nde yer alan adacıklar nedeniyle uzun süredir gerginlik yaşanıyor. Japonya'nın bu bölgede Moskova'yla da anlaşmazlıkları bulunuyor. Boğazın yer aldığı bölgeyse uluslararası sular statüsünde.

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rusya gemilerinin faaliyetleri sırasında Japon karasularında bir ihlalin yaşanmadığı ve uluslararası kuralların çiğnenmediğini açıkladı.

Rusya ve Çin, Japon Denizi'nde 14-17 Ekim tarihleri arasında ortak donanma tatbikatı yürütmüştü.

Rusya ve Çin gemileri, Japon Denizi'ni Pasifik Okyanusu'ndan ayıran Tsugaru Boğazı'nda ilk defa birlikte geçmiş oldu.