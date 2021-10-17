Çin ordusu ABD ve Kanada'nın Tayvan provokasyonunu kınadı

Çin ordusu ABD ve Kanada'ya ait iki savaş gemisinin geçen hafta Tayvan Boğazı'ndan geçişini kınayarak bu durumun bölgenin barış ve istikrarına tehdit olduğunu duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı'nca yapılan açıklamada, ABD ve Kanada'nın Tayvan Boğazı'ndaki hamlesi provokasyon olarak nitelendi. Açıklamada ABD ve Kanada'nın bölgede barış ve istikrarı ciddi bir biçimde tehlikeye attığı belirtildi.

"Tayvan Çin topraklarının bir parçasıdır" denilen açıklamada, Çin ordusunun bölgede yüksek alarm seviyesini koruduğu, tüm tehdit ve provokasyonlara karşı koymakta kararlı olduğu vurgulandı.

Kanada donanmasına ait HMCS Winnipeg ile ABD savaş gemisi USS Dewey geçen hafta Tayvan Boğazı'ndan birlikte geçiş yapmıştı.