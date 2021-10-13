Çin: Tayvan Boğazı'ndaki tatbikatlar egemenlik ve toprak bütünlüğü için gerekli

Çin hükümetine bağlı Tayvan'la İlişkiler Ofisi sözcülerinden Ma Şaoguang, Çin'in Tayvan Boğazı'nda gerçekleştirdiği tatbikatlara ilişkin açıklamada bulundu.

Basın toplantısı düzenleyen Ma, Çin ordusunun bölgede düzenlediği tatbikatların "ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü için gerekli olduğunu" belirtti.

Ma, tatbikatların, Tayvan'daki ayrılıkçı güçlere ve dış güçlerin müdahalelerine karşı yapıldığını söyledi.

Ma, "Tatbikatların temel amacı, Çin ulusunun ve boğazın her iki yakasındaki halkların çıkarlarını korumak" açıklamasında bulundu.