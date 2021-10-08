Afgan ordusunu 'eğiten' ABD şimdi de Tayvan ordusunu eğitiyor

ABD özel kuvvetleri ve deniz piyadelerinden oluşan küçük bir birlik, Çin'e karşı Tayvan'da yerel kuvvetleri eğitimi için çalışıyor. Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD en az bir yıldır Tayvan'da küçük bir askeri eğitmen birliğini gizlice tutuyor.

Söz konusu habere göre, yaklaşık 20 ABD özel kuvvet askeri ve belirsiz sayıda deniz piyadesi şu anda Tayvan kuvvetlerine eğitim veriyor. Eğitmenler ilk olarak Trump yönetimi tarafından Tayvan'a gönderilmişti, ancak şu ana kadar varlıkları gizli tutuldu.

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-ven'in Cuma günü yaptığı açıklamada, Tayvan'ın "özgürlüğünü ve demokratik yaşam biçimini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemesini takiben yayınlanan haber Pentagon tarafından yalanlanmadı.

Pentagon sözcüsü John Supple, olay hakkında doğrudan yorum yapmadı, ancak “Tayvan'a olan desteğimiz ve savunma ilişkimiz, Çin'den gelen mevcut tehdide karşı uyumlu olmaya devam ediyor” dedi.

Daha önce Tayvan savunma bakanı, Çin'in 2025 yılına kadar tam ölçekli "işgal" başlatabileceğini söylemişti.

ABD askerleri 20 senelik bir süreç boyunca Afganistan ordusunu "eğitmek" için faaliyet yürütmüştü. Ancak Afganistan ordusu kendisinden gerek sayı gerek teçhizat anlamda çok daha güçsüz olan Taliban'la savaşmak konusunda geçtiğimiz aylarda pek bir başarı kaydedemişti.

ABD birlikleri, Washington'un Çin Halk Cumhuriyeti'yle diplomatik ilişkilere başladığı 1979'dan beri adada kalıcı olarak bulunmuyor.

ABD askerlerinin Tayvan'daki varlığı daha önce bildirilmişti ve daha sonra ABD savunma medyası ve yerel kuruluşlara göre Tayvan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından “rutin bir Tayvan-ABD askeri değişim ve işbirliği eğitimi” olarak doğrulanmıştı. Ancak ABD'li yetkililer, Kasım 2020'de ortaya çıkan haberlerin yalan haber olduğunu öne sürmüş ve konuyla ilgili başka açıklama yapmaktan kaçınmışlardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ysa, ABD'yi Tayvan'ı silahlandırmayı durdurmaya çağıran bir bildiri yayınladı.

Açıklamada, “Çin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli tüm adımları atacak” denildi.

Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin resmi yayın organı olan Global Times'ta bugün yer alan haberde Çin Devlet Konseyi'nin Tayvan ile ABD arasında herhangi bir askeri anlaşmaya şiddetle karşı çıktığı yer aldı.

Çin Devlet Konseyi, “ABD'yi Tayvan meselesiyle ilgili Üç Bildiriye uymaya ve her türlü provokasyonu durdurmaya çağırıyoruz. DPP [Tayvan'daki iktidar partisi] yetkilileri, 'bağımsızlık' aramak ve yeniden birleşmeyi reddetmek için dış güçlerle birlikte çalışıyor. Bu, Tayvan halkını felakete sürükledi ve girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak” açıklamasında bulundu.

ABD'nin Tayvan'daki askeri varlığına ilişkin haberler ABD'nin bölgeye karşı başlattığı medya kampanyasını takiben geldi.

Batı basınında Çin'in, Ekim ayının ilk dört günü boyunca bombardıman uçakları ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yaklaşık 150 askeri uçağı Tayvan'ın "hava savunma bölgesi"ne uçurduğu haberleri bu hafta kendisine genişçe yer buldu.

Ancak uluslararası alanda tanınmayan Tayvan'ın uluslararası olarak tanınmış bir hava sahası bulunmamakla birlikte ada otoritelerinin 'hava savunma bölgesi' olarak tanımladığı alan büyük oranda Çin anakarasını kapsıyor. Yani Çin'in kendi anakarası üzerinde uçurduğu uçaklar da batı basınına göre "hava savunma bölgesi"ni ihlal etmiş sayılıyor.

Öte yandan dün CIA'in Çin'e karşı kampanyalar yürütmek için yeni bir "görev merkezi" oluşturacağı duyuruldu.

Yakın zamanda İran ve Çin'de faaliyet gösteren CIA görevlilerinin birçoğunun yakalandığı veya öldürüldüğü konusunda bir rapor ortaya çıkmıştı.