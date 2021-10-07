CIA, Çin'i hedef almak için yeni bir 'misyon merkezi' kurdu

ABD emperyalizminin uluslararası terör organizasyonu CIA, Çin'e karşı faaliyetler düzenlemek için yeni bir "misyon merkezi" kurduğunu açıkladı.

CIA Direktörü William Burns Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Pekin'den algılanan tehditlere karşı koymak için" bir Çin misyon merkezi kurduğunu söyledi.

Medyayla paylaşılan bir CIA bildirisinde, merkezin "Çin Halk Cumhuriyeti'nin teşkil ettiği ve Teşkilatın tüm görev alanlarını kesen küresel zorluğu ele almak için" kurulduğu belirtildi.

Yakın zamanda İran ve Çin'de faaliyet gösteren CIA görevlilerinin birçoğunun yakalandığı veya öldürüldüğü konusunda bir rapor ortaya çıkmıştı.

New York Times'ın Salı günkü haberine göre, CIA'in karşı istihbarat misyon merkezinin son birkaç yılda öldürülen veya tutuklanan muhbirlere ilişkin düzinelerce vakayı incelediği belirtildi.

Haberde aktarılan raporda ayrıca son yıllarda Rusya, Çin ve İran gibi ülkelerdeki istihbarat servislerinin CIA kaynaklarının peşine düştüğü ve bazı durumlarda onları çifte ajana dönüştürdüğü belirtildi.