Rusya ABD savaş gemisinin sınır ihlalini önlediğini duyurdu

Japon Denizi'nde Rusya ile Çin donanmalarının gerçekleştirdiği ortak tatbikat sırasında bir ABD destroyerinin Rusya karasularını ihlal girişiminde bulunması üzerine Rus gemilerinin önleme yaptığı açıklandı.

Olayın ardından Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD askeri ataşesini bakanlığa çağırdığı belirtildi.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı ABD'nin askeri ataşesini bakanlığa çağırarak Japon Denizi'nde Rusya sınırını geçme girişimde bulunan ABD Donanması'na ait Chafee adlı destroyerin mürettebatının "profesyonel olmayan eylemleri"ne işaret etti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD askeri ataşesine, ABD destroyerinin mürettebatının denizde çarpışmaları önlemeye yönelik uluslararası düzenlemeleri ve deniz ve hava sahalarındaki olayları önlemeye yönelik Rusya-ABD anlaşmasının hükümlerini ağır biçimde ihlal ettiğini ilettiği belirtildi.

Sınır ihlali girişiminin bugün yerel saatle 17.00'de yaşandığı ve ataşenin akşam saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü'ne çağrıldığı kaydedildi.