Putin: Rusya ve Çin işbirliği büyümeye devam edecek

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 72. yıldönümü dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Şi Jinping'e bir kutlama mesajı gönderdiği ve iki ülke arasındaki işbirliğinin büyümeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdiği yer aldı.

Putin, Jinping’e gönderdiği mesajda “Birlikte çeşitli alanlarda Rus-Çin işbirliğini mümkün olan her şekilde artırmaya devam edeceğimize eminim. Bu, bölgesel ve küresel güvenlik ve istikrarı sağlamak için halklarımızın çıkarlarıyla ve çabalarıyla tamamen uyumludur” ifadesini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin'in etkileyici ekonomik, sosyal ve bilimsel başarılar elde ettiğini ve acil küresel sorunların çözümünde aktif olarak yer aldığını belirtti.

Kremlin basın servisine göre, Putin ikili ilişkiler açısından iki ülkenin kapsamlı ortaklık ve stratejik etkileşim ruhu izlediğini vurgulayarak "Bu yıl 20 yaşına girecek olan ‘İyi Komşuluk, Dostluk ve iş birliği Antlaşması’na dayalı olarak oldukça etkili bir ikili ilişkiler modeli oluşturuldu." dedi.