Rus ve Belaruslu tenisçiler Wimbledon'a 'tarafsız' şekilde katılabilecek

Rus ve Belaruslu tenisçiler, sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'a "tarafsız" sporcu olarak katılacak.

Turnuvanın organizatörü All England Kulübü tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Belaruslu sporcuların bu yıl düzenlenecek turnuvada ülkelerini temsil etme hakları ellerinden alınarak 'tarafsız' şekilde mücadele etmelerine izin verildiği duyuruldu.

All England Kulübü Başkanı Ian Hewitt, yapılan açıklamada "Rusya'nın yasadışı işgalini tamamen kınamaya devam ediyoruz ve tüm kalbimizle Ukrayna halkına desteğimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan erkekler dünya 6 numarası Daniil Medvedev ve Belarus'tan kadınlar dünya 2 numarası Aryna Sabalenka, iki ülkenin en yüksek dereceli oyuncuları konumunda bulunuyor.

Geçen yıl düzenlenen turnuvaya, Rusya-Ukrayna savaşı gerekçe gösterilerek Rus ve Belaruslu sporcuların katılması yasaklanmıştı. (AA)