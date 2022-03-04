Rus televizyonuna konuşan Sancak: Satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle Moskova'ya giden AKP'ye yakınlığıyla bilinen patron Ethem Sancak, Rusya televizyonu RBK ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Bayraktar gerçekleştirdiği söyleşide, Ukrayna'ya satılan Bayraktar SİHA'larının Rusya'ya karşı kullanılacağını bilmediklerini iddia etti.

Gerçek Gündem'in haberine göre Sancak'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle: