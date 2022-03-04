Rus televizyonuna konuşan Sancak: Satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk

Geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi'nden bir heyetle Moskova'ya giden AKP'ye yakınlığıyla bilinen patron Ethem Sancak, Rusya televizyonu RBK ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Bayraktar gerçekleştirdiği söyleşide, Ukrayna'ya satılan Bayraktar SİHA'larının Rusya'ya karşı kullanılacağını bilmediklerini iddia etti.
Gerçek Gündem'in haberine göre Sancak'ın açıklamasında öne çıkanlar şöyle:
- "Erdoğan Zelenskiy'in ilgisini bu tarafa doğru çekmeye çalıştı, hala çalışıyor. Bayraktar'ları satarken böyle kullanılacağını bilmiyorduk. Rusya ile müttefikiz. S-500 yapacağız, uzaya çıkacağız. 2 gündür Moskova'dayım, 10-20 yıllık stratejik ilişkiler geliştiriyoruz"
- "Rusya Ukrayna meselesinde ana suçlu NATO'dur. NATO geçmişten gelen kanserdir, urdur. Teröristleri destekleyen, 2016'da darbeye kalkışan da NATO'dur. Yaptırımlara katılmayacağız çünkü Rusya düşerse Türkiye bölünür, Türkiye düşerse de Rusya için aynı şey geçerli"