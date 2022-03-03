Bayraktar'dan Zelenskiy'e destek mesajı

Ukrayna'da kullanılan insansız hava araçlarının yapımcısı Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e destek mesajı paylaştı.

Haluk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İyi ki senin gibi cesur bir adamı tanıdım... Zafer haksızca işgale karşı ülkesini savunan yürekli insanlarla olsun." dedi.