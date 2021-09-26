Rus savaş uçakları Pasifik Okyanusu üzerinde bir ABD bombardıman uçağını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Komuta Merkezi, üç Rus Su-35S savaş uçağının Rusya hava sahasına yaklaşan ABD stratejik B-52H bombardıman uçağına eşlik etmek için havalandığını duyurdu.

TASS'ın aktardığına göre Pazar günü Doğu Askeri Bölgesi'nde görev yapan hava savunma radarları, Pasifik Okyanusu üzerinde Rusya hava sahasına yaklaşan bir hava hedefi tespit etti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Yabancı uçağı tespit etmek ve refakat etmek için Doğu Askeri Bölgesi'nin hava savunmasına ait üç Su-35S savaş uçağı havalandırıldı. Savaş uçağı ekipleri, hedefi ABD Hava Kuvvetleri'nin stratejik bir B-52H bombardıman uçağı olarak belirledi ve ona Pasifik Okyanusu'nda eskortluk etti. Rusya'nın devlet sınırlarının ihlali veya havada uçakların tehlikeli yakınlığı söz konusu değil."

Açıklamada "Rus savaş uçakları, hava sahasını kullanmanın uluslararası kurallarına sıkı bir şekilde uydular" denildi.