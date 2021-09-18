Pentagon: Rusya Çin'den daha büyük bir güvenlik tehdidi

ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Colin Kahl, "Önümüzdeki yıllarda Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve kesinlikle Avrupa için askeri alanda karşılaştığımız birincil güvenlik sorununu temsil edebilir. Rusya, küresel etkisini artırmaya ve dünya üzerinde yıkıcı bir rol oynamaya kararlı olan, giderek daha iddialı bir rakip" dedi.

Kahl, Cuma günü Litvanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Baltık Askeri Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın "Batı'yı bölme girişimleri de dahil olmak üzere küresel sahnede" tehditler oluşturduğunu öne sürdü.

Pentagon yetkilisi, Çin'in Washington ve müttefikleri için "hızlı tehdit" olabileceğini ancak Avrupa, Orta Doğu, Asya ve siber uzaydaki davranışlarına bakılırsa Rusya'nın kısa vadede daha büyük bir sorun olabileceğini söyledi.

"Moskova sıklıkla şeffaflığı ve öngörülebilirliği aşındırıyor, hedeflerine ulaşmak için askeri güç kullanıyor, vekil grupları kaos ve şüphe ekmek için destekliyor, kurallara dayalı uluslararası düzeni baltalıyor" dedi ve "ABD NATO'nun doğu kanadında ve Karadeniz bölgesinde Rus askeri faaliyetini yakından izlemeye devam ediyor" diye ekledi.

ABD'nin Rusya ile kolektif bir güç konumundan etkileşime gireceğini söyleyen Kahl, Avrupa'daki ABD askeri kuvvetlerinin güçlü ve esnek kaldığını ve "inanılır ve etkili bir caydırıcılık" sağladığını kaydetti.

Pentagon yetkilisi, aynı zamanda, Rus hükümetinin davranışını değiştirmesi halinde ABD hükümetinin Moskova ile diyaloğu sürdürme seçeneğini dışlamadığını söyledi.