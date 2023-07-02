Rus resmi basını: Wagner'in sahibi, devletten 11,4 milyar dolarlık ihale aldı

Rusya'nın devlete bağlı basın kuruluşu Rossiya Segodnya medya grubunun başkanı Dmitriy Kiselyov, Yevgeniy Prigojin'ne ait holdingin Rusya Federasyonu devletinden bir trilyon ruble (11,4 milyar dolar) değerinde ihale aldığını iddia etti.

Haftalık haber programı sırasında canlı yayında konuşan Kiselyov, Prigojin'ne ait PMC Wagner'in "devletle imzaladığı ihaleler kapsamında 858 milyar rubleden (9,8 milyar dolar) fazla para aldığını" söyledi. Paralı asker grubu PMC Wagner, Prigojin'in liderliğinde geçtiğimiz hafta Rusya'da ayaklanma gerçekleştirmişti.

Kiselyov, Prigojin'in yemek ve medya işiyle de uğraşan holdingi Concord'un diğer ihaleler kapsamında 845 milyar ruble tutarında ihale adlığını da sözlerine ekledi.

İlk başta adını yemek işleriyle duyuran Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen patronlar arasında geliyordu. Prigojin'in paralı asker grubu Wagner, Ukrayna'daki Rusya'nın elde ettiği ilerlemeyle öne çıkıyordu.

Prigojin'in şirketinin güçlü bir medya etkisine sahip olduğunu öne süren Kiselyov, düzenli Rus birliklerinin ağır savunulan Mariupol kentini ele geçirmede Wagner birliklerinin Bahmut ele geçirmede olduğundan daha hızlı olduğunu söyledi.

Düzenli ordunun yemek ihaleleri de Prigojin'deydi

Rusya basınında Wagner'e giden ihaleler tartışmaları, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Salı günü Wagner Grubu'nun tamamen devlet desteğine bağımlı olduğunu söylemesinin ardından geldi. Putin, Rus yetkililerin geçtiğimiz yıl Wagner paralı askerlerinin maaşlarını ödemek ve teşvik sağlamak için 86 milyar ruble ayırdığını söylemişti.

Putin, aynı zamanda Prigojin'in Concord şirketi de orduya gıda ürünleri tedarik etmek için devletten bir yıl içinde 80 milyar ruble aldığını belirtmişti.

23 Haziran'da Rusya Savunma Bakanlığı'nı Ukrayna'daki savaşı kötü yönetmekle suçlayan Prigojin, Moskova'ya karşı 'adalet yürüyüşü' ilan etmiş ve Rusya'nın Rostov kentini ele geçirmişti. Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner grubu, Rostov'un ardından Voronej ve Lipetsk'ti de almıştı. Ayaklanma, Belarus'un arabulucuğuyla sonlandırılmıştı.

Geçtiğimiz hafta yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Wagner'e ve yöneticilerine dönük silahlı isyana liderlik etme suçlamaları düşürüldü ve Wagner üyelerine Rus ordusuyla sözleşme imzalama, sivil hayata dönme ya da Belarus'a taşınma seçenekleri sunuldu.