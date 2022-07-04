Rus mahkemesi iki Çin vatandaşını savaş uçağı yedek parçası kaçakçılığından tutukladı

Rusya'da bulunan Himki Şehir Mahkemesi, iki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşını Su-27 savaş uçağı yedek parça kaçakçılığı yapmaktan dolayı hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, Cao Şin isimli şahsa 5 yıl 6 ay, Li Hongliang isimli şahsa ise 6 yıl hapis cezası verdi.

Soruşturmaya göre, tutuklanan şahıslar bir adet yakıt dağıtıcısını yasadışı şekilde satın alırken, bir sıcaklık sensörünü ise kaçırmayı amaçladı. Şahıslar, 2018 yılında internet üzerinden reklam yayınlayan Marina Zaviyalova ile iletişime geçerek yakıt dağıtıcısını satın aldı. Bir süre sonra cihazın bozulduğunu iddia eden şahıslar, para iadesi talebinde bulundu. Söz konusu cihazı Moskova'ya gönderen şahıslar, ödedikleri paranın bir kısmını almak için kendileri de Rusya'ya gitti.

Şahıslar, yakıt dağıtıcısının yanı sıra Zaviyalova aracılığıyla sıcaklık kapsülü siparişinde de bulundu. 2019 yılının haziran ayında para transferi yapmak için Zaviyalova ile bir kafede buluşan şahıslar istihbarat görevlileri tarafından gözaltına alındı. Şahıslar haklarındaki tüm suçlamaları kabul etti.