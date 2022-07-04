Rusya, Kuzey Kutbu'nda 82 milyon ton petrol keşfi yaptığını açıkladı

Rusya'nın enerji tekeli Rosneft, Peçora Denizi'nde tahmini 82 milyon ton petrol içeren büyük bir petrol yatağı keşfettiğini duyurdu.

Ruysa menşeli RT'nin haberine göre petrol yatağı Medinsko-Varandeiskiy bölgesindeki bir sondaj kampanyası sayesinde keşfedildi. Şirketin Çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Testler sırasında günde maksimum 220 metreküp akış hızıyla serbest bir petrol akışı elde edildi." denildi.

Rosneft, Peçora Denizi'nin sularındaki arama çalışmalarının "Timan-Peçora eyaletinin önemli petrol potansiyelini kanıtladığını ve bölgenin çalışma ve gelişiminin sürdürülmesi için temel oluşturduğunu" söyledi.

Şirketin Arktik'te sekizi Peçora Denizi'nde olmak üzere toplam 28 açık deniz noktasını kontrol ettiği bildiriliyor.