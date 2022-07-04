ABD: Ukrayna'nın Rusya'yla barış görüşmesi yapmasının zamanı değil

ABD Ulusal Güvenlik Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby dün Fox News'a verdiği demecinde Moskova ve Kiev arasındaki barış görüşmelerini tartışmak için çok erken olduğuna inandıklarını söyledi. Kirby, iki tarafın da bu tür müzakerelere hazır olmadığını öne sürdü.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ve Ukrayna'yı barış görüşmelerine zorlamasına gerek olup olmadığı sorulduğunda Kirby, bunun yerine "ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesinin zamanının geldiğini" söyledi. ABD'li yetkili, Washington'un amacının, Kiev'in devam eden çatışmada "zaferin nasıl belirleneceğine" ve "hangi şartlara göre" karar vereceğinden emin olmak olduğunu ekledi.

'Ukrayna'ya 7 milyar dolar verdik'

"Ukrayna'nın Rusya tarafından mağlup edildiğini görmek istemiyoruz ve bu yüzden yardıma devam ediyoruz" diyen üst düzey ABD'li yetkili, ABD'nin tek başına Ukrayna'ya şimdiden 7 milyar dolar yardım tahsis ettiğini de sözlerine ekledi.

Gelecekteki olası müzakerelere ilişkin de yorum yapan Kirby, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "bu tartışmaların zamanının gelmediğini söyleyeceği" ifadelerini kullandı. ABD'li yetkili ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de "müzakerelerle ilgilendiğine dair hiçbir belirti göstermediğini" sözlerine ekledi.