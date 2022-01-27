Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir

Rus basınına konuşan Yermakov, "Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) yürürlükten kaldırıldıktan sonra füze alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanması için daha önce sunduğumuz teklifler, uzun süre görmezden gelindi ve 2021'deki NATO Zirvesi'nde fiilen reddedildi. Belirtilen alandaki sorunların çözümünün derhal ele alınması gerektiği konusunda ilkesel tutum sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ABD'nin Avrupa'ya ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmak için hazırlık yaptığına dikkat çeken Yermakov, NATO üyelerinin buna sessiz kaldığını, hatta desteklediğini belirtti.

‘NATO ülkeleri ortak nükleer misyonlar gerçekleştiriyor’

Sputnik’te yer alan habere göre, NATO altyapısının Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurabilecek nükleer silahları kısa süre içinde konuşlandırma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Yermakov, NATO'nun nükleer olmayan ülkeleri ABD'nin nükleer silahlarını Rusya'ya karşı kullanma konusunda eğittiğini ve NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Rusya'nın ABD'ye NATO ülkelerindeki nükleer silahlarını geri çekmeyi teklif ettiğini anlatan Yermakov şöyle konuştu:

‘ABD’nin nükleer silahları kendi topraklarına döndürülmeli’

"Ortak nükleer misyonların derhal sonlandırılmasında, ABD'nin tüm nükleer silahlarının kendi topraklarına döndürülmesinde, onların hızlıca konuşlandırılmasını sağlayan altyapının imha edilmesinde ısrarcıyız. Bu husus, güvenlik garantileri konusunda Washington'a sunduğumuz önlem paketinin unsurlarından biri".

‘Nükleer silaha sahip olmayan NATO ülkelerinde nükleer hava bombası var’

Nükleer silaha sahip olmayan 5 NATO ülkesinde ABD'ye ait B61 serisi yaklaşık nükleer hava bombası bulunduğunu ifade eden Yermakov, Washington'un nükleer cephaneliğini modernize etmeyi sürdürdüğünü, bunların başta Avrupa'da olmak üzere gerçek koşullarda kullanılabileceğine dair tahminler yapıldığını vurguladı.

Öte yandan Rus diplomat, nükleer silahların azaltılmasında ilerlemenin ancak uzlaşı yoluyla mümkün olduğunu kaydederek istisnasız tüm ülkeler için uluslararası güvenlik ve istikrar pekiştirilirken nükleer silahların da kademeli olarak azaltılması gerektiğinin altını çizdi.