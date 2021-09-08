Rus diplomat: İran'ın nükleer ilerleyişinden endişeliyiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov "İran'ın nükleer yeteneklerinde gözlenen hızlı ilerleyişten kesinlikle endişe duyuyoruz" dedi.

Rus haber ajansı TASS'a konuşan Ryabkov, Moskova'nın bu endişesinin, İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) ya da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'yla anlaşmasına bağlı temel yükümlülükleri ihlali açısından olmadığını dile getirdi.

Ryabkov "Ancak Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşma) yeniden yürürlüğe konması açısından durum giderek daha karmaşıklaşıyor. Çünkü Tahran anlaşmanın ilk koşullarından giderek daha da uzaklaşıyor" dedi.

Rus diplomat bu durumun Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın yeniden tesisi için müzakerelere dönülmesiyle tersine çevrilebileceğini kaydetti.

2015 yılında imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan ABD 2018 yılında tek taraflı olarak çekilmiş ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başlamıştı. ABD'nin çekilmesinin ardından İran uluslararası ticarete izin verecek mekanizmanın kurulamaması gerekçesiyle anlaşmaya bağlılığını kademeli olarak azaltmıştı.

Nisan ayında anlaşmanın yeniden tesisi için Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Rusya, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya arasında müzakereler başlamıştı. ABD müzakerelere dolaylı olarak katılmıştı. İran ABD'nin ülkeye dayattığı tüm yaptırımların kaldırılması koşuluyla anlaşmaya yeniden döneceğini açıklamıştı. Müzakerelere bir sonuç alınamadan, Haziran ayının sonunda ara verilmişti.