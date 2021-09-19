Rus Diplomat: AP'nin Rus halkına ders verme girişimleri aşağılayıcı

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çizhov gazetecilere verdiği demeçte, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) "Rus halkına ders verme girişimlerinin" onun "zekasına ve bağımsız düşünme yeteneğine bir hakaret olarak algılandığını" söyledi. AB ülkelerinin seçimleri nasıl organize edeceklerini ve şeffaflığı Rusya'dan nasıl sağlayacaklarını öğrenebileceklerinin de altını çizdi.

"Bütün bu kararın ana fikri, [Rusya'nın] kötü bir hükümete, devlet başkanına ve parlamentoya sahip olduğudur. Ve sonra, parlamenterlerin 'ışığa giden bir yol' bulunmasına yardım etmek istediği bazı iyi, demokrasi arayan Rus halkı var. Böyle kibirli bir tutum." diyen Rus elçisi, "eminim ki ülkemizdeki birçok kişi tarafından zekalarına ve bağımsız düşünme yeteneklerine hakaret olarak algılanacaktır” ifadelerini kullandı.

AB'deki Rus elçisi, "Brüksel'de birileri bu tür kararların Rusları hükümet karşıtı mitinglere itebileceğine veya ülkemizdeki durumu farklı bir şekilde sarsabileceğine inanıyorsa, o zaman Rusya'yı ve Rus halkını çok az tanıdığını söyleyeceğim. Yurttaşlarımız bu tür çağrılara yetecek kadar eğitimli, sorumlu ve politik olarak sorumlular." dedi.

Daha önce, Avrupa Parlamentosu, Litvanyalı milletvekili Andrus Kubilus'un AB'yi Rusya ile ilişkilerini gözden geçirmeye çağıran bir raporunu kabul etti.

Raporun yazarı, özellikle AB'nin "güvenlik tehdidine karşı koyması", "Rusya'nın AB işlerine ve 'Doğu Ortaklığı'na müdahalesiyle mücadele etmesi", "Kremlin ile seçici bir diyalog yürütmesi" ve "demoktatik toplumu desteklemesi" gerektiğini belirtiyor.

Raporda, diğer şeylerin yanı sıra, "demokratik prosedürler ve uluslararası hukuk ihlalleri" kaydedildiği takdirde, AB ülkelerinin "yaklaşan Devlet Duması seçimlerinin sonucunu tanımamaya hazır olmaları" gerektiği belirtiliyor.