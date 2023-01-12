Rus basınından 'misket bombası' yorumu: Türkiye ikili oynuyor

Washington merkezli Foreign Policy (FP) dergisinde çıkan haberde Türkiye'nin Ukrayna'ya Soğuk Savaş'tan kalma ABD yapımı misket bombası tedarik etmeye başladığı ifade edilmişti. Ancak Ankara bu bilgiyi doğrulamazken, Ukrayna ise bu haberin "Ukrayna, Türkiye hakkında kötü imaj yaratmak için özel olarak üretildiğini" öne sürmüştü.

Moskova durumu izlediğini açıkladı ancak bu ve benzeri haberlerin gerçekliğini doğrulamanın zor olduğunu belirtti. Bununla birlikte Ankara hem Moskova'ya hem de Kiev'e arabuluculuk hizmeti vermeye devam ediyor. En son girişimlerden biri, Ukrayna'daki savaş bölgesinden yaralıları taşımak için insani koridorlar oluşturma fikriydi.

Bu tutum Rusya menşeli Kommersant tarafından "Türkiye'nin iki taraflı oynadığı" şeklinde yorumlandı.

110 ülkenin taraf olduğu uluslararası sözleşmeyle yasaklanan misket bombaları etki alanı nedeniyle sadece askeri hedefleri değil, sivil nüfusu da vurmasıyla biliniyor. Oslo Sözleşmesi'ne imzacı devletler, bu silahları kullanmanın savaş suçu olduğunu beyan etmişti.

Moskova Devlet Üniversitesi Asya ve Afrika Araştırmaları Enstitüsü'nden Doç. Dr. Pavel Şlıkov, yayın organına verdiği demeçte olayı şöyle yorumladı:

"Böylece bir yandan Rusya ile ilişkilerini aktif olarak geliştirirken diğer yandan Ukrayna'ya desteğini sürdürüyor. Şu anda Türkiye'nin Rusya'nın ticaret ortakları arasında Çin'den sonra ikinci sıraya [Türkiye'nin] nasıl girdiğini gözlemliyoruz. Resmi istatistiklerin olmaması nedeniyle tahmini ciro 70 milyar doları aşıyor. Ve şüphesiz artan ciro ile tüm Türkiye ekonomisinin kolları Rusya ile güçlenen ilişkilerden faydalanacaktır."

'Türkiye Batı yanlısı tutumunu tutarlı şekilde sürdürüyor'

Şlıkov, Ukrayna'nın, Türkiye'yle 2010'ların ortalarından bu yana, hem ekonomik hem de siyasi meselelerde bağları olduğunu vurgularken, Türkiye'nin "Moskova ile etkileşimini engellemeyen Ukrayna krizi konusunda Batı yanlısı tutumunu tutarlı bir şekilde sürdürdüğünü" yineledi.

Misket bombası krizi

Geçtiğimiz gün ABD'nin dış siyasetinde oldukça etkili yayınlardan FP'de çıkan makalede Türkiye'den Ukrayna'ya ilk misket bombası gönderimin Kasım 2022'de yapıldığı iddia edilmişti. Ankara tarafından Kiev'e teslim edilen misket bombalarının Türkiye'nin ABD ile imzaladığı ortak üretim anlaşması kapsamında üretilen mühimmat olduğu kaydedildi.

Makalede, Türkiye'nin bir yandan Rusya'da silah alıp NATO'yu "kızdırırken" bir yandan da Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik arabuluculuk rolü oynadığı ve Rusya'nın Kiev'de ilerlemesini durduran Bayraktar SİHA'larıyla Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiği ifade edildi.

Makaleye göre ismi yayımlanmaması koşuluyla konuşan bir kaynak "ABD'nin (Ukrayna'nın) misket bombalarına erişimini reddetmesinden sonra Türkiye bunu alabilecekleri tek yerdi" dedi. Aynı kaynak "Bu da şunu gösteriyor: Türkiye bazı açılardan Rusya'yla yakınlaşmasına rağmen askeri açıdan Ukrayna'nın gerçekten önemli bir destekçisi haline geldi" diye ekledi.