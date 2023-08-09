Rus basını: Rusya Kuzey Kıbrıs'ta konsolosluk hizmeti verecek

Rus haber ajansı TASS, Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin, Kuzey Kıbrıs'taki Rus vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmeti vermeye başlayacağını bildirdi.

TASS’ın haberine göre Rusya’nın Kıbrıs Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden bir yetkili, “Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak” açıklamasında bulundu.

Söz konusu adımın, Rusya’nın Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa’nın uzun süredir Kıbrıs’ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

AA'nın haberine göre Kuzey Kıbrıs'ta yaklaşık 50 bin Rus vatandaşının yaşadığı ifade ediliyor.