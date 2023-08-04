Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması: 'Bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerle ilgili soru üzerine Erdoğan partisinin çalışmalarına devam ettiğini belirterek "Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Hedefimiz en ideal aday tespiti ile seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak" diye konuştu.

Putin'in ziyareti: 'Tarih netleşmedi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin soru üzerine ise Erdoğan "Tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım görüşmeleri yapıyorlar. Öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek" dedi.

'Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz'

Tahıl anlaşmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Biz bu konuda Rusya ile aynı çizgideyiz. Rusya'dan Karadeniz koridorundan gelecek tahılın Türkiye'de una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine naklini yapacağız" dedi.

Erdoğan "Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Bali'de yaptığı uygulamalar bütün bunlar dünyanın artık bütün kayıtlarında mevcut ve bunu hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu yıllardan beri, bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz" diye konuştu.