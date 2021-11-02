Rus basını: ABD, S-400’lerden dolayı Türkiye’ye yeni F-16 satmayacak

ABD başkanı Joe Biden ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan ikili görüşmede F-35’lerin yerine F-16’ların modernizasyonunun ve Ankara’nın yeni F-16 alma isteğinin gündeme gelmesi Rusya basınında tartışılıyor

Haberrus'un aktardığına göre, ‘Erdoğan, Biden'ı F-16'yı satmaya ikna etme girişimlerinden vazgeçmiyor’ başlıklı Nezavisimaya Gazeta’nın haberinde, Türkiye’nin, Rus S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD uçaklarının diğer yeteneklerinin tehlikeye gireceği endişeleri nedeniyle Washington tarafından F-35 üretim programından çıkarıldığı hatırlatılarak aynı durumun dördüncü nesil F-16 savaş uçakları için de geçerli olduğu vurgulanıyor.