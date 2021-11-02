ABD'de 41 meclis üyesinden dışişleri bakanına mektup: Türkiye'ye F-16 satılmamalı

ABD Temsilciler Meclisi'nde 41 üye, Türkiye'ye F-16 satışı yapılmaması yönünde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a bir mektup gönderdi.

Her iki partiden üyelerin imzasının bulunduğu mektupta, ABD'nin Türkiye hakkında Rus S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle halihazırda yaptırım kararının bulunduğu ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığı hatırlatıldı.

Mektupta, Blinken'ın Türkiye Büyükelçisi adayı Jeff Flake'in, Türkiye'nin daha fazla S-400 alması durumunda "ABD Düşmanlarına Yaptırımla Karşılık Verme Yasası" (CAATSA) kapsamında ülkeye yaptırımların genişletilmesi gerektiğini söylediğine dikkat çekildi. Mektupta, ABD yönetimine "yaptırım uygulanan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan başka bir Türk unsura uçak satarak yaptırımı delmemesi" yönünde uyarıda bulunuldu.

Mektupta, "Mevcut koşullarda Türkiye'nin F-16 talep mektubunu değerlendirmeye almak dahi Türkiye'ye yanlış sinyal verir. Bu durum, Türkiye'nin yaptırımlarımızdan şüphe duyup, Rusya'yla askeri ilişkilerin geliştirmeye devam etmesine sebep sunar. Batı'ya yönelen bir Türkiye hedefini destekliyoruz, ancak Erdoğan hükümetinin ABD yasaları ve NATO ittfakı standartlarını ihlal ederek güvenilirlik olmaktan çıkması durumunda bu hedefi gerçekleştiremeyiz" denildi.