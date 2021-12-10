Ruhi Su Dostlar Korosu'ndan 46. yılda yeni albüm: Suyun İzi

2021 yılında kuruluşunun 46. yılını kutlayan Ruhi Su Dostlar Korosu, şef Haluk Polat yönetiminde yeni bir albümle yeniden müzikseverlerin karşısına çıkıyor.

Koro, “Suyun İzi” isimli albümünde, başta Ruhi Su repertuarından sevilen eserler olmak üzere, Türkçe ve diğer dillerde çok sesli halk müziği eserlerini seslendirdi.

36 yıl önce aramızdan ayrılan Ruhi Su’ya bir armağan anlamını da taşıyan “Suyun İzi” albümünde ‘Alexandra Gravas, Emin İgüs, Şuşan Kalataş, Erdem Oral ve Fırat Tanış’ konuk solist olarak yer alırken, Avrupa Birliği Sivil Düşün programının desteğiyle tamamlanan albümün önümüzdeki günlerde dijital platformlarda yer alacağı da açıklandı.

Ruhi Su Dostlar Korosu, “Suyun İzi” albümünde, geçtiğimiz aylarda yaşama veda eden Mikis Theodorakis’in Omorfi Poli isimli eserini Yunanistan’ın kültür elçisi olarak tanınan kontralto Alexandra Gravas ile birlikte seslendirdi.

Öte yandan albümde, ‘O Yar Gelir, Karanfil Suyu Neyler, Zere, Mayro ve Bilmem Şu Feleğin’ eserleri de bulunuyor.

Bilindiği üzere, çalışmalarına 1975 yılında Dostlar Korosu adıyla başlayan ve Ruhi Su’nun ölümünden sonra ustaya saygı amacıyla Ruhi Su Dostlar Korosu adını alan koro, en son 1978 yılında “Semahlar” albümünde Ruhi Su’ya eşlik etmişti.