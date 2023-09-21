Ruhi Su aramızdan ayrılışının yıl dönümünde Evka 2 Semt Evi'nde anıldı

Aramızdan ayrılışının 38. yılında büyük halk ozanı Ruhi Su anısına TKP Evka 2 Semt Evi'nde anma etkinliği düzenlendi.

Ressam İrfan Ertel'in katılımıyla gerçekleşen anmada, Ruhi Su'nun hayatına dair kesitlerden oluşan sinevizyon gösterimi yapıldı.

İrfan Ertel'in gözünden Ruhi Su

Sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Ertel, Ruhi Su Dostar Korusu'nda bulunduğu yıllara dair Ruhi Su ile ilgili anılarını paylaştı. Ertel, o yıllarda tanışmış olduğu Ruhi Su hakkında "Çok iyi bir dinleyiciydi. Sizi sonuna kadar dinler ve çok yerinde tespitler yapardı. Her konuda konuşurduk" dedi.

Ruhi Su'nun Aziz Nesin, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Vedat Günyol, Behice Boran gibi dönemin birçok aydın ve sanatçısıyla yan yana olduğunu söyleyen Ertel, Su'ya ilişkin konuşmasını şöyle devam ettirdi:

"Ruhi Su çok iyi diyalog kurardı. İyi bir araştırmacı ve eğitmendi. Koroyla birlikte yapılan bir piknikte öğrencilerin bilmediği bir notayı hemen orda deşifre etmişti. Öğrencilerini ilgi alanlarına ve yeteneklerine göre yönlendirdi."

İrfan Ertel'in Ruhi Su'ya ait kişisel fotoğraflarının da yer aldığı gösterim, Ruhi Su türküleri ve şiirleriyle sona erdi.