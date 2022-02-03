Rûdaw muhabirlerine Rojava'da saldırı

Rûdaw Medya Grubu’na bağlı muhabir, kameraman ve sürücüden oluşan ekibin, Kamışlı'da haber takibi yaptıkları sırada bir grup tarafından saldırıya uğrayarak darp edildiği belirtildi.

Rûdaw, muhabiri Vivian Fettah, kameraman İsa Hasan Xelef ve araç sürücüsü Ebdullah Mejdel’den oluşan ekibine Kamışlı'da, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu. Habere göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) IŞİD’le çatışmasında hayatını kaybeden 12 savaşçısının toprağa verildiği Kamışlı'da haber için bulunan ekip, saldırıya uğrayarak darp edildi.

SDG'ye bağlı güvenlik güçleri, mezarlıkta askeri üniforma giymiş 5 kişi tarafından saldırıya uğradıklarını belirten Rûdaw çalışanları için, saldırganların bulunacağı ve el konulan ekipmanlarının teslim edileceği konusunda taahhütte bulundu.

Saldırı sonrası Rûdaw'ın Rojava özel bültenine katılan Özgür Basın Birliği Eş Başkanı Evin Yusuf "Rûdaw'a yapılan saldırıyı kabul etmiyoruz. Açılan soruşturmanın takipçisi olacağız” dedi.