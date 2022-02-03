TSK'nın düzenlediği hava operasyonuna ilişkin açıklama: Bu bir savaş ilanı

SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani, TSK'nın gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlarda SDG kontrolünde olan Derik’in hedef alınmasına ilişkin, "Bu saldırı savaş ilanı anlamına geliyor ve IŞİD'e karşı mücadelemizi baltalıyor" dedi.

Mazlum Kobani'nin resmi twitter sayfasından İngilizce yaptıpı açıklamada “Ain Diwar ve Derik'in Türkiye tarafından bombalanması, sivillerin ve savaşçıların şehit olmasına neden oldu. Ayrıca bir baraj ve elektrik santrali de dahil olmak üzere kamu altyapısı vuruldu. Bu saldırı bir savaş ilanı anlamına geliyor, sivilleri tehlikeye atıyor ve IŞİD'e karşı mücadelemizi baltalıyor” ifadelerini kullandı.

Kobani yaptığı açıklamayı "Bir yandan terör tehdidi büyürken Türkiye'nin bu tür saldırılarını önleme sorumluluğu Koalisyon ortaklarımıza düşüyor" diyerek ABD'ye mesaj iletti.