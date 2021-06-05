Rudaw: Mahmur Kampı'na hava saldırısı düzenlendi

Rudaw, Mahmur Kampı'na hava saldırısı düzenlendiğini, üç kişinin öldüğünü duyurdu.

Haber Merkezi

Mahmur Kampı'na bir hava saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Rûdaw’a konuşan Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Erbil İl Teşkilatı Sorumlu Yardımcısı Reşad Galali, “Mahmur Kampı’na düzenlenen hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti” dedi. 

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